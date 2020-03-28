Başkan Erdoğan tedbirleri açıklamıştı... Bakanlık detayları paylaştı
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.
İçişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.
Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız