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  3. Başkan Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankara'dan havalandı
11 Haziran 2020 Perşembe 10:42 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankara'dan havalandı

Başkan Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankara'dan havalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

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