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  3. Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e yardım gönderilecek uçağın bu akşam yola çıkacağını bildirdi.

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.


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