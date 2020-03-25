Başkan Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüse karşı bor hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile telekonferans ile görüştü. Bakanlarla yapılan tek tek görüşmede, Korona virüse karşı alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile de "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak aralıklı olarak oturması dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN REKLAM İÇİN TALİMAT VERDİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise bor madeninden üretilen el dezenfektanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konu için acil reklam talimatı verdi.

Erdoğan, "Bu dediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip buradaki açığı kapatalım. Siz bundan bize de gönderin. Siz denediniz mi, ellerimiz mahvolmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez yaptığı son dakika açıklamasında; "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz." dedi.

Koronavirüse karşı bor katkılı el dezenfektanı!

BAKAN'I UYARDI: YANLIŞ YAPIYORSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm yarattı.

BİR UYARI DA ÇAVUŞOĞLU'NA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Seni çok heyecanlı gördüm" sözleri gülüşmelere neden olurken, Çavuşoğlu da "İlk defa video konferans yapıyoruz, o yüzden heyecanlıyım" diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "sosyal mesafe" uyarısı da yaparken, Çavuşoğlu'nun bakanlığın en büyük ofisi orası olduğunu söyledi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını ve alınan önlemlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı savaşı koordine ettiğini kaydederek, Erdoğan'ın kabine üyeleri ve diğer ilgili kurumlarla telekonferans gerçekleştirip, güncel bilgileri aldığını söyledi. Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak durumu izliyor. Koronavirüs nedeniyle 7 can kaybına ilişkin talihsiz haberi aldık. Test sayımızı arttırıyoruz ve son 24 saatte 343 yeni vaka daha tespit edildi" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ'

Test, karantina, deneysel ilaçlar, sosyal mesafe gibi uygulamalarla sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu küresel tehdide karşı diplomatik girişimlerle ortak bir cevap geliştirmek için dünya liderleriyle toplantılar düzenliyor. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve ciddiyetle uygulanan ortak tedbirler virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Koronavirüse karşı bu tarihi ve eşi görülmemiş mücadelede, hükümetimiz bu tehdidi çok ciddiye alıyor ve bir yandan ekonominin istikrarını sağlarken bir yandan da sıkı sağlık önlemleri alıyor. Hastalara bakabilmek için cansiparane bir şekilde kendi sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza son derece minnettarız. Ayrıca halkımızı koruduğu için güvenlik güçlerine ve farkındalık uyandırdığı için medyaya da teşekkür ederiz. Fedakarlıkları asla unutulmayacak."