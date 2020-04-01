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  3. Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını bakanlık yapacak

Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını bakanlık yapacak

Başkan Erdoğan talimatı verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını bakanlık yapacak

Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" açıklamasını yaptı.

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