Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi."