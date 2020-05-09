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  3. Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımının yapıldığını bildirdi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi."

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