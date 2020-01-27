Başkan Erdoğan 'sürekli kaçmıştır' dedi ve ekledi: Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Başkan Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu güzel ülkeye ilk resmi ziyareti yapan bir cumhurbaşkanı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

2018 sona ermeden THY'nin seferlerini süratle başlattık.

FETÖ'nün faaliyetlerini ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine FETÖ ile mücadele konusunda örnek oldu. Biz de Gambiyalı evlatlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik.

Vakfımız daha nitelikli nesiller yetiştirecektir.

9 yılda 170 Gambiyalı öğrenciye burs sağladık.

Gambiya ile ekonomik ilişkilerimiz arzu ettiğimiz seviyede değil.

Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli ve her iki tarafın da yararına olacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz.

Yatırımcılarımız ürün satmanın ötesinde istihdam oluşturan Afrika'nın güçlenmesine katkı sağlayan projelere ağırlık veriyor.

Özellikle turizm, tarım, enerji, inşaat, savunma gibi sektörlerde Türk firmaları Gambiya'da örnek gösterecek yatırımlara imza atacaktır.

Komşu ülkelerde başarıyla gerçekleştirdiği başarılı projeler Gambiya için en önemli referanstır.

Barrow'un açıklamalarının satır başları:

Türkiye'nin desteği bizi memnun etmektedir.

İki ülke arasındaki direkt uçuşların başlaması son derece önemli.

SORU CEVAP

LİBYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değerli arkadaşlar gerek Berlin süreci gerekse Moskova her ikisinde de bildiğiniz gibi Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Sarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar bu tür metinlere imza koymuyorlarsa bir mutabakat sağlanmıştır denilemez. Berlin'de hafter otel odasından süreci takip etti. Burada bir nokta çok önemli, Hafter bu süreçte sürekli kaçmıştır, bu süreçten sonra da şimdi kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır: Libya'daki süreç namlunun ucundadır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler.