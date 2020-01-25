Başkan Erdoğan: Süratle adımlar atılacak, kimse aç açıkta kalmayacak

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Başkan Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, depremde yaşamını yitiren Anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yıkım yaralarının sarılması için süratle adımların atılacağını belirten Erdoğan açıklamasında, 'Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız." dedi.

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Başkan Erdoğan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulunuyor.