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  • Başkan Erdoğan: Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk
28 Aralık 2020 Pazartesi 19:37 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan: Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk

Başkan Erdoğan: Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk

Başkan Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda, "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir." dedi.

Erdoğan, "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk." açıklamasında bulundu.

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