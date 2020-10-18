Başkan Erdoğan, Şırnak'ta Toplu Açılış Töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları;

Şırnaklı kardeşlerim 31 Mart'ta bizi mahçup etmedi. Şırnak ferasetiyle ve dik duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. Seçimlerle beraber ülkemizin terörle mücadelesi çok daha etkin bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır annelerine siz cesaret verdiniz. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını siz haykırdınız.

Bize tüm Türkiye'ye bu gururu yaşattığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Siz bize sahip çıktınız, biz de size sahip çıkacağız. Sizi bizi birbirine bağlayan bağlara sahip çıkacağız.

Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden Şırnak’ı büyütmeyi ve güzelleştirmeyi sürdüreceğiz.

Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız.

Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir.

Şırnak'a 18 yılda 12,5 katrilyon yatırım yaptık.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın dönemini biz başarıyla yürüttük.