Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
AA'nın aktardığı habere göre, Erdoğan-Vucic görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.