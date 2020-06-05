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  3. Başkan Erdoğan, sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı
05 Haziran 2020 Cuma 14:58 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı

Başkan Erdoğan, sınırdaki komutanların toplantısına telefonla katıldı

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Toplantıda, Başkan Erdoğan'da telefonla birlik komutanlarına hitap ederek şunları söyledi:

"Performansı milletim adına alkışlamak benim görevimdir"

"Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir. Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak'ın kuzeyindeki, Barış Pınarı Harekatı'ndaki, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler şu anda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir.

"Birliğimiz NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir"

Onun için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor, kutluyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize karşı hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuz çok daha güçlü hale getirecektir. Şu anda yapmakta olduğunuz ziyaretin hayırlara vesile olmasını, oradaki görüşmelerin inşallah çok daha isabetli kararların alınmasına vesile olmasını diliyorum, sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."

Bakan Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine " Birliklerimiz yüksek moral ve motivasyonla emirleriniz ve talimatlarınız doğrultusunda azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Şahsım ve Komutan arkadaşlarım adına, buradaki Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugay komutanı arkadaşlarımın adına desteklerinizden dolayı saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleriyle cevap verdi. 

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