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  3. Başkan Erdoğan'dan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
02 Haziran 2020 Salı 07:46 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.


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