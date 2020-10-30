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30 Ekim 2020 Cuma 22:30 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

<p>Kurgu: <a href='mailto:kerim.yildirim@turkmedya.com.tr'>kerim.yildirim@turkmedya.com.tr</a> 

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