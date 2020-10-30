30 Ekim 2020 Cuma 22:30 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.