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  • Başkan Erdoğan Samsun'dan seslendi: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler
01 Kasım 2020 Pazar 14:32 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Samsun'dan seslendi: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "İzmir'de yaşanan depremde 58 vefatımız var. 896 yaramız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi." dedi. Karşımızda son asrın muktedirleri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler." ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "İzmir’de yaşanan depremde 58 vefatımız var. 896 yaramız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi." açıklamasında bulundu.

"İZMİRLİ KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI KIŞ GELMEDEN BASTIRACAĞIZ"

Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Evlerini kaybedenleri yeni konutlarına kavuşturacağız.

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİ İLE ALT EDEMEYECEKLER"

Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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