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  • Başkan Erdoğan, Samsun'da konuştu: YHT işletmesinde dünyada 8. sıradayız
01 Kasım 2020 Pazar 15:47 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Samsun'da konuştu: YHT işletmesinde dünyada 8. sıradayız

Başkan Erdoğan, Samsun'da konuştu: YHT işletmesinde dünyada 8. sıradayız

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi yüksek hızlı tren teknolojisi ile tanıştırarak toplam 1213 km uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduklarını belirterek, "Yüksek hızlı tren işletmesinde Dünya'da 8'inci Avrupa da ise 6'ıncı sıradayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi yüksek hızlı tren teknolojisi ile tanıştırarak toplam 1213 km uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk. Yüksek hızlı tren işletmesinde Dünya'da 8'inci Avrupa da ise 6'ıncı sıradayız" dedi. 

Başkan Erdoğan, "Anadolu bir baştan diğer başa gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür. Bugün açılışını yaptığımız Samsun - Sivas rehabilitasyon projesi Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımıdır." ifadelerini kullandı. 

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