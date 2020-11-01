Başkan Erdoğan, Samsun'da konuştu: YHT işletmesinde dünyada 8. sıradayız

Başkan Erdoğan, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi yüksek hızlı tren teknolojisi ile tanıştırarak toplam 1213 km uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk. Yüksek hızlı tren işletmesinde Dünya'da 8'inci Avrupa da ise 6'ıncı sıradayız" dedi.



Başkan Erdoğan, "Anadolu bir baştan diğer başa gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür. Bugün açılışını yaptığımız Samsun - Sivas rehabilitasyon projesi Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımıdır." ifadelerini kullandı.