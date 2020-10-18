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18 Ekim 2020 Pazar 22:33 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan şair Nuri Pakdil'i andı

Başkan Erdoğan şair Nuri Pakdil'i andı

Başkan Erdoğan, vefatının yıl dönümünde merhum şair Nuri Pakdil'i andı

Başkan Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden." sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.

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