Başkan Erdoğan ve Putin'den Moskova'da kritik açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı açılış töreninde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Devlet Başkanı, değerli dostum Putin, kıymetli katılımcılar sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Maks 2019 uluslararası havacılık ve uzay fuarına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin’e nazik daveti, için bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Maks 2019’u kendi alnının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz.

Bizim de bu sene 14’ncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.

‘İstikbal göklerdedir’ parolasıyla son dönemlerde Türkiye olarak havacılıkta önemli projelere imza atıyoruz. THY küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birisine sahiptir. Havalimanlarımız Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alır.

Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nın ilk etabını bu sene devreye aldık. Temennimiz odur ki tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır.

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle;

Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayi alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir.

Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz. İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun.

Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir.