Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.



Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi.

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