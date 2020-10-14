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14 Ekim 2020 Çarşamba 19:42 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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