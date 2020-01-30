Başkan Erdoğan resti çekti: Ne anlaşması ya, bu bir işgal projesidir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Nuri Pakdil ağabeyimizi ve Beril Hanımı dinledik. Allahtan kendilerine rahmet diliyorum. Dünya değişirken medyanın yerinde sayması elbette mümkün değildir.

Sosyal medya dediğimiz yepyeni bir mecra ile karşı karşıyayız. Ülkemizde eskiden beri basın etiği tartışmaları yapılırken sosyal medya kontrolsüz bir alan alarak hayatımızın ortasındadır.

Dünyanın her yerinde yaşanan bu gerçeğin ülkemizde çarpıcı örneklerine rastlayabiliyoruz. Elazığ ve Malatya depremlerinin acısını yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyada paylaştıkları alçakça mesajlar bunun örneklerinden biridir. Yalanın iftiranın hakaretin kol gezdiği mecrada hakikati aramak için Sinoplu Diojen’in yönetiminden çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Emniyet görevlilerimizin hukuk çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır.

İster bireysel ister kurumsal düzeyde olsun güzel ve hayırlı iş yapanları elimizdeki tüm imkanlarla desteklemeliyiz.Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bu erdemli duruşu yaygınlaştıramazsak safımız doğru belirleyemeyiz.

Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez. Sizler halka bu hissiyatı verirseniz emin olun milletimiz hepinizi el üstünde tutar baş tacı eder. Aksi takdirde bir süre sonra foyanızın ortaya çıkması ve yerle yeksan olmanız mukadderdir. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda kat ettiği büyük mesafenin ardından dünyada çok farklı bir yere geldi. Dün kendi sınırlarının için kontrol edemeyen bir Türkiye vardı. 1994 2001 krizin hatırlayın aynı şekilde 1960 ve 80 darbeleriyle 28 Şubat Dönemini hatırlayın. Dışarıdan tesirler vardı ama bunların etkisi bizim zayıflığımızdan kaynaklanıyordu. Geçmişte yaşadığımız krizlerin hepsini kendimiz yarattık, bedelin ödedik. Hamdolsun ülkemiz bu kısır döngüden çıkarmayı başardık.

Birleri hala Suriye'de ne yaptığımızı Libya'da ne aradığımızı anlamasa da halkım her şeyin farkındadır.

Bizim tek hesap merciimiz milletimizdir. Eski Türkiye’nin alışkanlıkları ile bugünkü güçlü Türkiye’yi anlayabilmemiz mümkün değildir. Bu gerçek biziz yeni yöntemler geliştirmeye mecbur kılıyor. Sahip olduğumuz kadim mirasa sahip çıkıyoruz.

Bugün Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturma gayretleri olduğunu biliyoruz.

Bizim yeri geldiğinde tek bir masumun burnu bile kanamasında sessiz kalmamız mümkün değildir. İşte işgal ithamlarıyla bunları karartanlar çocukları kadınları yaşlıları öldürenleri görmezden geliyorlar.

- Biz Bağdadi'nin bütün yakınlarını topladık ve şu anda cezaevinde. Biz bu kadar hassasız bu konuda. Her fırsatta gerçekleri anlatıyoruz.

- Sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. Yerel medya sistemin kılcal damarlarıdır.

- Filistin'e bakışımız Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

- Evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız.