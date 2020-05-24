Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tebrik mesajını yayımladı
24 Mayıs 2020 Pazar 09:20 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tebrik mesajını yayımladı

Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tebrik mesajını yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geceden bu yana partinin kurmayları ve il, ilçe başkanları ile Ramazan Bayramı için tebrikleşmeyi sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! İşte camilerin açılış tarihi
Bakan soylu yüksekova'da
Sınır hattında Ramazan bayramı
Ramazan Bayramı namazı saati camilerde tekbir sesi yükseldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Türkiye'ye gelmek istiyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ülkeler hakkında ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları