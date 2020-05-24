Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tebrik mesajını yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geceden bu yana partinin kurmayları ve il, ilçe başkanları ile Ramazan Bayramı için tebrikleşmeyi sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.