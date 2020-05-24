24 Mayıs 2020 Pazar 09:20 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tebrik mesajını yayımladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geceden bu yana partinin kurmayları ve il, ilçe başkanları ile Ramazan Bayramı için tebrikleşmeyi sürdürüyor.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.