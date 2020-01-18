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  3. Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Aksakal'a taziyelerini bildirdi

Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Aksakal'a taziyelerini bildirdi

Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Aksakal'a taziyelerini bildirdi

Başkan Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

(AA)


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