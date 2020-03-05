Başkan Erdoğan-Putin zirvesi: Alacağımız önemli karar bölgeyi rahatlatacak

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu kabulünüz için teşekkür ediyorum.

Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin burada anasayasa çalışmaları sebebiyle davetinizi burada gerçekleştiriyoruz.

İdlib müzakereleri sebebiyle biraraya gelişimiz büyük öenm arz ediyor.

Biliyorum şu anda dünyanın gözü burada. Bugün buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararlar bölgeyide ülkemizide rahatlatacaktır.

Türkiye Rusya ilişkilerinin taban yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayisinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileriye taşımanın planlarını yapıyoruz. Bunları daha da güçlendirerek ileri götürmekte bizim amacımız. Bunu başaracağımıza inaniyorum.

Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.

ÇANTADAKİ TEK GÜNDEM İDLİB!

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019’daki “Soçi Mutabakatları”nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.