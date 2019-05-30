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30 Mayıs 2019 Perşembe 21:08 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:00

Başkan Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Başkan Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki saldırılar ele alındı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib’in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı.

İdlib’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya’da Sayın Putin’le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

AA

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