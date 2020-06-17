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  3. Başkan Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:15 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Başkan Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."  
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