Başkan Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır

Başkan Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında yer alacaktır. Dün olduğu gibi bugün de Keşmir halkı ile dayanışma içindeyiz. Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

AA