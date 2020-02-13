Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0462
  • 6,5809
  • 304.376
  • 120049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek

Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek

Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı dolayısıyla bugün Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Açıklamada, Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu, ayrıca toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun da icra edileceği belirtildi.

- Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.

AA


Cem-Serenay aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan
Annesinden sonra Deren'in de aşkta yüzü gülmedi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Fahriye Evcen'in acı günü!
<p>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Kılıçdaroğlu´nun açıklamalarına i

Başkan Erdoğan: ´FETÖ´nün Siyasi Ayağı Kılıçdaroğlu ve Ekibidir´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Doğal antibiyotik etkisi olan mucizevi besinler

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayında! İşte KPSS 2020/4 tercih kılavuzu