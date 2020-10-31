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31 Ekim 2020 Cumartesi 21:53 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
AA

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Başkan Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

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