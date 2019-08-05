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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Pakistan Başbakanı Imran Han, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Keşmir bölgesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Pakistan Başbakanı Imran Han ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonlara arayarak Keşmir bölgesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesi hakkında yapılan görüşmede, Hindistan'ın faaliyetlerinin endişe verici olduğu belirtildi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Pakistan Başbakanlık Ofisi, "

Pakistan Başbakanı Imran Han, Hindistan işgali altındaki Keşmir bölgesindeki son gelişmelerle ilgili olarak dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
 
Başbakan Imran Han, Hindistan'ın, işgal altındaki Keşmir'in özel statüsüyle ilgili gerçekleştirdiği yasa dışı aktivitelerin, bölgenin barış ve güvenliği noktasında ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çözümlerine işaret eden Başbakan Imran Han, Keşmir'in özerklik hakkıyla ilgili sorunlara ilişkin olarak Pakistan'ın diplomatik, ahlakî ve siyasî adımlarını sürdüreceğini yineledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Keşmir bölgesindeki son gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek Türkiye'nin bu çerçevede kararlı desteğini sürdüreceğini teyit etti." ifadelerine yer verdi.

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