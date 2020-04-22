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  3. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Mirziyoyev arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.


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