Başkan Erdoğan noktayı koydu! 'Siz isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Maşallah açık ara gidiyorsunuz, Kocaelispor bu sene işi götürüyor, tebrik ediyorum. Buradan Körfez ilçemizin, gerekse Hereke’nin tüm hanelerindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Nasıl oldu da bugün buradayız? Malum bugün hakikaten Türkiye kendi otomobilini hamd olsun dünyaya takdim etti. Bilişim Vadisi’nde bugün törenimizi yaptık.

- 108 metre kare halıyı teslim ettiler. Bunu el işleriyle dokuyanlar kimlerdi. Herekeli hanım kardeşlerimdi. Kendilerini misafir ettim geldiler Külliye'de beraber olduk. Kendilerine teşekkür ettim.

- Bugün bir taraftan SUV denilen otomobilimizin tanıtımını yaptık burada da sizinleyiz. Buradan fabrikaya geçeceğim.

- Gençler şunu unutmayın. "Aşk ile koşan yorulmaz." Onun için durmak yok yola devam diyeceğiz.

- 31 Mart seçimlerinde %56 ile vermiş olduğunuz destek sebebiyle Kocaeli kardeşlerimize şükran sunuyorum.

- Siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için çalışmalaya, üretmeye ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündemine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla uğraşacak tek bir saniyemiz yok. Milletimizin 2023, 2053, ve 2071 vizyonuzla buluşturmak için çalışıyoruz. Ülkemize yeni eserler kazandırmanın mücadelesindeyiz. Bu uğurda bize destek verecek herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Vizyonsuzların bizi engellemisine fırsat vermeyeceğiz.

- Ülkeye ve millete hizmet her şeyden önce görev meselesidir. Çalışmaktan üretmekten millete hizmet etmek istemeyen siyasetçiler bin türlü bahane üretirler. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek bir yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle "CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir."

- Tek bir eser yok ki CHP karşı çıkmasın. Marmaray’dan Orhangazi Osmangazi İstanbul – İzmir Otoyolu kadar her projemize mani olmak istediler. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık. Yani her şeyi engellemeye çalıştılar. Ama biz evelalah hiç dinlemeden yolumuza devam ettik. Kimi zaman mahkeme kararlarıyla, kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle yapıyorlar. Hiçbir bilimsel açıklaması olmayan iddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı Türkiye’nin Otomobili ile ilgili de sergilediler. CHP’ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden; kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını da Türkiye Otomobili’ne de söylediler. Bakın ne diyorum…

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.''