Başkan Erdoğan net konuştu: Onların devri artık kapanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir." ifadelerini kullanarak, "Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık." şeklinde konuştu.

"SALGININ HIZINI KIRDIK"

Acil durum hastaneleri ile ilgili, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır." diyen Erdoğan, "Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadesini kullandı.

54 günde tamamlandı! Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor

SAĞLIK SİSTEMİMİZ DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Atalarımızın hizmetine hizmet katmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Sağlık sisteminde baştan aşağı yenilenmeyi sağladık. Türkiye pandemi sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir durumadır. 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Ecdadımıza layık bir hizmet ortaya koymaya çalıştık. Sağlığın medeniyet olduğunu bilen bir kültürün temsilcisi olarak hamdolsun belediye başkanlığımızdan bu yöne attığımız her adım, aldığımız her nefes için hamd ettik." dedi.

Erdoğan, "Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz." ifadesini kullanarak, "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik." şeklinde konuştu.

HOCALARIMIZ YENİ DOKTORLAR YETİŞTİRMELİ

Başkan Erdoğan yeni hocaların tıp dünyasına kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin hak ettiği laf değil eser siyasetidir. Ben Murat Dilmener'in kızından da hocalarımızdan da yeni doktorlar, uzmanlar, kariyerli hocalar yetiştirmelerini istiyorum. Görüldüğü gibi bizim teknik, techizat vs. eksiğimiz yok. Daha çok doktora ihtiyacımız var." dedi.

TÜRKİYE ZORLU SÜREÇLERE AŞİNADIR

Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte bize de olumsuz etkileri oldu. Ancak Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina ve şerbetli bir ülkedir.

Başkan Erdoğan sözlerine, "Geçmişte yıllarımızın nasıl boş tartışmalar, darbeler ve ataletle geçirildiğini bu süreçte gördük." ifadelerini de ekledi.

ABD VE ÇİN EKONOMİSİ DARALIRKEN TÜRKİYE YÜZDE 4 BÜYÜDÜ

İşte büyüme rakamları ortada. ABD, Çin, Fransa daralırken Türkiye yüzde 4.5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı. İkinci çeyrekte bir sıkıntı görünse de eskisinden daha çok çalışarak bu fırsatı değerlendirmek durumundayız.

3 KURAL İLE YENİ ATILIM DÖNEMİ

3 kavram çok önemli. Maske, mesafe, temizlik... Bunlara dikkat ederek salgının yeniden hortlamasının önüne geçmeliyiz. Önce hızlı bir toparlanma ve ardından çok daha hızlı bir atılım içerisine gireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için seferberlik ruhuyla hep birlikte bu sürece destek vermeliyiz.

Milletimize, ülkemize güveniyoruz. Bu duygularla açılışını yaptığımız hastanemizin İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.

BAKAN KOCA'DAN NORMALLEŞME VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir.



Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.