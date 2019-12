Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir klasiğe dönüştüğünü görüyoruz

2019 Şiir Ödülünü İbrahim Tenekeci'ye takdim ettik. İbrahim Tenekeci modernleşmenin yol açtığı çelişkilere dikkat çeken şiirlere imza atıyor



Kadı sicilleri sadece hukuk tarihi bakımından değil. Osmanlı Devleti'nin sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel tarihi bakımından da son derece zengin bir kaynaktır



Necip Fazıl Saygı Ödülünün bu yıl Prof. Uğur Derman hocamıza tevcih edilmesini son derece anlamlı son derece yerinde buluyorum



Necip Fazıl'ın hayatının ve eserlerinin ilk göze çarpan özelliği reddiyedir, direniştir. O her zaman kolaycılığa karşı zorluğu, rahatlığa konfora karşı meşakkati ve çileyi seçmiştir



Her fırsatta Dersimliyim diyen CHP'nin başındaki zat, Dersim olaylarıyla ilgili bizim on sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini bile sergileyemiyor