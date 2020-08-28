Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler alındı. Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.



Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.