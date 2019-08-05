Son dakika...Kamu çalışanlarının maaş ödemeleri 9 Ağustos Cuma günü yapılacak
Başkan Erdoğan "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.
Kamu çalışanlarına maaş ödemesi bayramdan önce yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
AA