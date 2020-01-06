Başkan Erdoğan'dan MİT'in yeni 'Kale'sinde kritik mesaj: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor

Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE"nin hizmete açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

"MİT'İN KAŞIKÇI CİNAYETİNİN AYDINLATILMASINDAKİ ROLÜ YÜZÜMÜZÜ AĞARTACAK MÜKEMMELLİKTE"

MİT'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasındaki rolüne de değinen Erdoğan, "Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir." dedi.

Erdoğan, MİT'in son dönemde terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı operasyonlara ilişkin, şunları kaydetti:

"MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir."