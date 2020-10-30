Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü: Gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardıma hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem nedeniyle Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem sonrası Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı.

"YARDIMA HAZIRIZ"



Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.