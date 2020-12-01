01 Aralık 2020 Salı 14:34 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa imamını kabul etti
Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Paylaşımda, kabule dair fotoğraf da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti. pic.twitter.com/uliVAm6haM— AK Parti (@Akparti) December 1, 2020