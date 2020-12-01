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01 Aralık 2020 Salı 14:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa imamını kabul etti

Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa imamını kabul etti

Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

Paylaşımda, kabule dair fotoğraf da yer aldı.

<p>Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p

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