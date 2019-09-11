Başkan Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanında, göç konusu ve Suriye ve Libya'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

DHA