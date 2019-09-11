Başkan Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Görüşmede göç konusu, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanında, göç konusu ve Suriye ve Libya'daki gelişmeler masaya yatırıldı.
DHA