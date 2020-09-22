Başkan Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki önemli toplantı sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki önemli toplantı sona erdi. Toplantıda Doğu Akdeniz gerilimi ve AB Liderler Zirvesi görüşüldü.

TÜRKİYE TAVİZ VERMEDİ

Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti.

YUNANİSTAN'IN ATACAĞI ADIMLARIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Almanya’nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Başkan Erdoğan istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan’ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz‘de Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi.

AB LİDERLER ZİRVESİNİN ÖNEMİ

Perşembe günü başlayacak AB Liderler Zirvesinin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, iyi niyetle Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması halinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını ifade etti.