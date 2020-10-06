Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü: Gündem Akdeniz ve Azerbaycan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-İşgalci Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi

AA'da yer alan haberde Başkan Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini Almanya Başbakanı Merkel'e iletti.

"BM KARARLARI UYGULASIN"

Erdoğan, Merkel'e, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Başkan Erdoğan, görüşmede, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini vurguladı.