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22 Ekim 2020 Perşembe 15:10 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Markar Esayan'ın cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Markar Esayan'ın cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Akşam Gazetesi yazarı ve AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ın Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 51 yaşında hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı ve AK Parti Milletvekli Markar Esayan'ın cenaze törenine katıldı.

Kumkapı Meryem Ana Patrik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı.

Cenaze törenin ardından Esayan, 15.30'da Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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