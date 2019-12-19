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  3. Başkan Erdoğan Malezya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan Malezya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan Malezya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'dan ayrıldı.

AA


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