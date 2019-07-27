Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Baykar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u tanıttı.