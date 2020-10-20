Başkan Erdoğan: Macron'un başını çektiği akım asla başarılı olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Müslümanlar olarak terörden açlığa iç kavgalardan tefrikalara pek çok çetin zorluklarla yüzleştiklerini belirten Erdoğan, "Fitneye düşmeyecek, bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

"İSTİŞAREYİ ÜSTÜN TUTUP SAFLARI SIKLAŞTIRMALIYIZ"

"İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde müslümanlar olarak daha çok istişare etmeli, meselelerimizi özgürce konuştuğumuz çok kıymetli platformlarımıza sahip çıkmalıyız. Alimlerimizin bir araya gelmesi, görüş teatisinde bulunması çok önemli. Bu kültürü yaygınlaştırdığımız ölçüde sıkıntılarımıza çözüm üretebiliriz. Farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımıza, ortak sorunlarımıza eğildiğimiz sürece, saflarımızı sıklaştırdığımız, birbirimize kenetlendiğimiz sürece dünya ve ahiret saadetine ulaşabiliriz.

"KUR'AN VE SÜNNET'TEN AYRILMAMALIYIZ"

Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve irfan ile anılan İslam beldelerinden bugün ne yazık ki acı haberler geliyor. Mezhepçilik İslam alemini içeriden yaralayan bir durum haline gelmiştir. Ölenin de öldürenin de Allahuekber demesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu dinin mensupları katliam yapmaz. Yapamaz. Şayet bugün Müslümanlar ayrılıklara vurulmuşsa bunun sebebi veda hutbesindeki efendimizin sıkı tutunun buyurduğu Kur'an ve Sünnetten uzaklaşmamızdır.

"BİZİM ŞİİLİK, SÜNNİLİK GİBİ BİR DERDİMİZ OLMAMALI"

Bizim ne Sünnilik, ne de Şiilik diye bir derdimiz var. Bizim derdimiz İslamdır. Kutlu nebiye ümmet olmak bize şeref olarak yeter. Allah'ın kulluğu bize yeter. Üstünlük malda, mülkte, mezhepte değil takvada olduğuna inanıyoruz.

"MACRON'UN BAŞINI ÇEKTİĞİ AKIM ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK"

Kainet boşluk kabul etmez. Hakikat çekilirse batıl yerini alır. Müslümanların içinde bulundukları durum İslam düşmanlarına cesaret veriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği Şuranın İslam'ı, buranın İslam'ı, Avusturya İslam'ı, Paris İslam'ı gibi yakıştırmalar dünyada islam karşıtı bir sistem kurulmak istenmesinin tezahürüdür. Dışarıdan bu saldırılar, içeriden buna zemin hazırlayan hatalar dinimizi asla kirletemeyecektir. Emperyalistler bizi ve dinimizi asla bölemeyecekler.

Ümmetin değerli yüzü olan siz değerli alimlerimizin bu önemli konuda mühim bir yer tuttuğunuzu düşünüyor her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum.