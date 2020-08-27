27 Ağustos 2020 Perşembe 17:13 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul ediyor
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul ediyor.
Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Erdoğan burada Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul ediyor. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Mişri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy’e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü’ne geçti.
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