04 Ekim 2020 Pazar 19:33 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
AA
Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.
Başkan Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.