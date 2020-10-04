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04 Ekim 2020 Pazar 19:33 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
AA

Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.

Başkan Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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