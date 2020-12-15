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  • Başkan Erdoğan, Letonya ve Bangladeş Büyükelçisi'ni kabul etti
15 Aralık 2020 Salı 14:31 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Letonya ve Bangladeş Büyükelçisi'ni kabul etti

Başkan Erdoğan, Letonya ve Bangladeş Büyükelçisi'ni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'i kabul etti. Vaivars, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Başkan Erdoğan ardından, Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars’i kabul etti. Vaivars, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu. 

Büyükelçi Vaivars’ın, yöresel kıyafetler giyinen eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Başkan  Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

BANGLADEİ BÜYÜKELÇİSİ MANNAN KÜLLİYE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mannan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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