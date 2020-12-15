Başkan Erdoğan, Letonya ve Bangladeş Büyükelçisi'ni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars’i kabul etti. Vaivars, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Vaivars’ın, yöresel kıyafetler giyinen eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Başkan Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



BANGLADEİ BÜYÜKELÇİSİ MANNAN KÜLLİYE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mannan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.