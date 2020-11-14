  • $7,6845
  • 9,0913
  • 466.334
  • 1291.29
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak
14 Kasım 2020 Cumartesi 22:35 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak

Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak
AA

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

AA'nın İletişim Başkanlığından aktardığına göre, Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

<p>Kaza, İngiltere’nin Birmingham kentindeki Handsworth bölgesinde meydana geldi. Aracıyla sağ

Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor

Formula 1 pilotları İstanbul Park'ta son antrenman turuna çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.