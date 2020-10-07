  • $7,882
  • 9,2767
  • 478.756
  • 1152.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah ile görüştü
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:07 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah ile görüştü

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah ile görüştü
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günü birlik çalışma ziyareti için geldiği Kuveyt'te görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziyelerini iletti. Temasların ardından Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

AA'da yer alan haberde Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUVEYT EMİRİ'NE TAZİYE ZİYARETİ

Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'ndan, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. 

KATAR'A İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ

Katar'dan ayrılan Başkan Erdoğan, sıradaki durağı Katar'a gitmek için hareket etti. Erdoğan, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

Kapalı Maraş kararı neden önemli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açılıyor

Türkiye'nin ilk cep uydusu ''Grizu-263A'' uzay yolculuğu için gün sayıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.